Avstrijsko notranje ministrstvo je nedavno do aprila prihodnje leto podaljšalo nadzor na meji s Češko in Slovaško. Obenem z 12. novembrom načrtuje tudi novo podaljšanje nadzora na meji z Madžarsko in Slovenijo, je danes za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdil tiskovni predstavnik notranjega ministra Gerharda Karnerja.