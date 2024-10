Avstrija napoveduje vnovično podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo RTV Slovenija Avstrijsko notranje ministrstvo z 12. novembrom načrtuje novo podaljšanje nadzora na meji z Madžarsko in Slovenijo. Že pred tem pa je Dunaj do aprila 2025 podaljšal tudi nadzor na meji s Češko in Slovaško.

