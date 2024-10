Sloveniji 257 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje SiOL.net Slovenija je danes prejela izplačilo tretjega zahtevka za plačilo sredstev evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 257,7 milijona evrov. Skupaj z današnjim plačilom je Slovenija za izvedbo načrta doslej prejela 1,1 milijarde evrov oziroma 41 odstotkov vseh sredstev za okrevanje in odpornost po pandemiji covida-19, ki so državi na voljo do konca leta 2026.

