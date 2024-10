Danes zjutraj je v Drakovcih prišlo do prometne nesreče med dvema osebnima voziloma. “Ob prihodu na kraj smo le-tega prometno in požarno zavarovali in pričeli z oskrbo poškodovancev do prihoda dveh ekip NMP Ljutomer,” so sporočili iz PGD Ljutomer. Pri tem smo še odklopili akumulatorja in z absorbentom posipali iztekle motorne tekočine. Tri osebe so bile prepeljane v Urgentni center M ...