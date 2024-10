Danes zjutraj ob 5.37 sta na cesti Mokronog - Zbure pri Dolenjih Laknicah trčili dve osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, na vozilu odklopili akumulator, pomagali pri oskrbi ponesrečenca ter posuli in očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, ...