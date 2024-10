Po sedmih tekmah v gosteh so se Kopitarjevi Kralji vrnili domov in zmagali Ekipa Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je z Los Angeles Kings po nizu sedmih gostovanj na uvodu v novo sezono prvenstva NHL na prvi domači tekmi dosegel zmago. Kralji so na kalifornijskem derbiju v prenovljeni domači dvorani crypto.com s 3:2 premagali San Jose Sharks.



