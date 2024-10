Pijana voznica v Mariboru trčila v vozilo pred seboj Lokalec.si V Mariboru so policisti obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, kjer je voznica osebnega avtomobila trčila v vozilo pred seboj. Vozila pod vplivom alkohola Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je bila voznica pod vplivom alkohola, z izmerjeno stopnjo 1,26 mg/l. Zaradi suma, da bi lahko šlo za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu, policisti še vedno zbirajo obvestila in preučujejo okoliščine nesreče, so sporočili iz PU Maribor.

