Voznik trčil v vozilo pred seboj in pobegnil. Policisti so ga izsledili in mu odvzeli izpit Vestnik V zadnjih 24 urah so pomurski policisti obravnavali štiri prometne nesreče, sedem kaznivih dejanj, štiri kršitve javnega reda in miru, dve poškodbi vozil na parkirnem prostoru in dva primera povoženja divjadi.





