'Tu sem zato, da mu pomagam postati eden najboljših vseh časov' 24ur.com Luka Dončić in Dallas Mavericks so novo sezono začeli z zmago proti San Antoniu z 120:109. Luka Dončić je tekmo končal z 28 točkami, 10 skoki in osmimi podajami, s svojo predstavo pa je navdušil tudi novinec v moštvu Klay Thompson, ki je z Dončićevo pomočjo že na svoji prvi tekmi v dresu Mavsov postavil rekord.

Sorodno