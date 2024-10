Los Angeles v izenačenem dvoboju ugnal Utah 24ur.com Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so v obračunu lige NHL v svoji dvorani gostili Utah. Šlo je za izenačeno tekmo v kateri so bili ves čas v rezultatski prednosti kralji, ki so na koncu tudi tesno slavili (3:2). V taboru zmagovalcev se je pod podajo za drugi gol podpisal tudi kapetan Anže Kopitar.

