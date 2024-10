Mladoletnik na policijski postaji v Bosanski Krupi do smrti zabodel policista RTV Slovenija V napadu 14-letnega mladeniča na policijski postaji v Bosanski Krupi na zahodu Bosne in Hercegovine je bil v četrtek pozno zvečer ubit policist, še en je bil huje ranjen. Napadalca so pridržali, stanje ranjenega policista pa je stabilno.

