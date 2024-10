BiH: Policija v povezavi z napadom 14-letnika aretirala osem ljudi in zasegla orožje RTV Slovenija V Bosni in Hercegovini je policija v povezavi z napadom 14-letnika v Bosanski Krupi, v katerem je bil v četrtek en policist ubit, eden pa huje ranjen, aretirala osem ljudi ter zasegla orožje. Preiskuje tudi domnevno islamistično radikalizacijo napadalca.

