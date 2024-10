Novi predsednik KGZS-ja je Jože Podgoršek RTV Slovenija Novoizvoljeni člani sveta KGZS-ja so na ustanovni seji za novega predsednika zbornice izbrali nekdanjega kmetijskega ministra in predsednika foruma za kmetijstvo in podeželje SDS-a Jožeta Podgorška.

