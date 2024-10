V KGZS se obetajo pozitivne spremembe Demokracija Piše: Vida Kocjan Na letošnjih volitvah v svet Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in v svete 13 območnih enot je Društvo Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, ki ga vodi nekdanji kmetijski minister dr. Jože Podgoršek, doseglo zgodovinsko zmago. Društvo bo v novi sestavi sveta KGZS imelo 21 od 44 svetniških mest. Glede na volitve pred štirimi leti so izid močno izboljšali, saj so takr ...

Sorodno