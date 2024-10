Dirka po Franciji na TV Slovenija vse do leta 2030 RTV Slovenija Prireditelj največje kolesarske dirke na svetu ASO in Evropska radiotelevizijska zveza sta podaljšali dogovor za prenose na evropskih javnih televizijah vse do leta 2030. Vse do takrat boste Dirko po Franciji lahko še naprej spremljali na TV Slovenija!

Sorodno