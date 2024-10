Ministrstvo povečuje število razpisanih štipendij študentom pedagoških programov Vlada RS Na spletnem mestu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je objavljen razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/2025. Ministrstvo v okviru podpore deficitarnim poklicem štipendije razpisuje z namenom spodbujanja mladih k študiju pedagoških študijskih programov in zaposlovanja v slovenskem sistemu vzgoje in izobraževanja po končanem študiju.

