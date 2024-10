Ministrsto za vzgojo in izobraževanje je objavilo razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških programov v tem študijskem letu. Letos je prišlo do velikih in spodbudnih sprememb. Veliko zanimanje za štipendije, ministrstvo povečalo število Lani je bilo v okviru razpisa podeljenih »samo« 46 štipendij prijaviteljem oz. vsem, ki so pravočasno oddali prijavo in izpolnjevali pogoje. Letos […] Pri ...