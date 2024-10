Podjetju Celica odrejeno nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic propadle Biobanke Svet 24 Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je podjetju Celica odredila nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic podjetja Biobanka, ki je pred stečajem, prav tako pa tudi nadomestno shranjevanje pripadajoče dokumentacije.



