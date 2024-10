Vzorce tkiv in celic propadle Biobanke bo začasno shranilo podjetje Celica SiOL.net JAZMP je podjetju Celica odredila nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic podjetja Biobanka, ki je pred stečajem. Podjetju Celica je odredila tudi nadomestno shranjevanje pripadajoče dokumentacije, so sporočili iz JAZMP. To mora Celici omogočiti podjetje GaiaCell, ki je vzorce in dokumentacijo prevzelo od Biobanke.

