Izrael: Tovornjak zapeljal v množico; en mrtev in 33 ranjenih. Voznika ustrelili civilisti. RTV Slovenija En človek je bil ubit, najmanj 33 ljudi pa je bilo ranjenih, ko je v množico na avtobusnem postajališču v osrednjem Izraelu zapeljal tovornjak. Voznik je bil "ustreljen in nevtraliziran", so sporočile oblasti.

