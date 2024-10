En mrtev in več deset ranjenih, ko je tovornjak trčil v avtobusno postajo v Izraelu topnews.si Moški je umrl, najmanj 30 pa jih je bilo ranjenih, ko je tovornjak trčil v avtobusno postajo blizu izraelske vojaške baze severno od Tel Aviva, kar oblasti preiskujejo kot domnevni teroristični napad. “Tovornjak je zadel na desetine ljudi, ki so se izkrcali na avtobusni postaji. Osem ranjenih je ostalo ujetih pod tovornjakom, drugi pa so […]...

