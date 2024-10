Igralca Matjaž Javšnik in Sandra Debelak navdušujeta v komediji Visoka napetost, v kateri se na hudomušen način dotikata težave, ki pesti marsikaterega Slovenca, in sicer neplodnosti. Za Sandro, ki smo jo spoznali kot naivno Ines iz serije Skrito v raju, je to prva gledališka predstava sploh.



