Zaradi zapore štajerske avtoceste med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane med uvozoma Šentrupert in Vransko vztraja zastoj, ki je trenutno dolg nekaj več kot štiri kilometre. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med priključkom Vrhnika in počivališčem Lom.



