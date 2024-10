Ustanovitev strokovne recenzijske komisije za poplavne karte Vlada RS Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je ustanovilo strokovno recenzijsko komisijo, ki bo opravljala pregled skladnosti poplavnih kart s predpisi ter strokovni pregled, nadzor in potrjevanje kart poplavne nevarnosti in njihovih razredov v primerih, ko izdelovalci kart ne soglašajo s pripombami zunanjih recenzentov.

