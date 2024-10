Policisti Policijske postaje Lenart so v sodelovanju z drugimi policijskimi enotami v sredo, 23. oktobra, na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru, opravili dva sklopa hišnih preiskav pri treh osumljencih starih 50, 44 in 24 let. V stanovanjski hiši na območju UE Lenart so policisti našli posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, tam pa našli in zasegli 497 sadik prepo ...