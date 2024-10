Lenarški policisti so zaradi suma preprodaje prepovedanih drog skupaj z drugimi policijskimi enotami opravili dve hišni preiskavi pri osumljencih starih 50, 44 in 24 let. Dva osumljenca so pridržali že v času hišnih preiskav, danes pa so izsledili še tretjega in ga privedli pred preiskovalnega sodnika.