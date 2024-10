Generalni sekretar Nata Mark Rutte je po sestanku s predstavniki Južne Koreje na sedežu zavezništva v Bruslju potrdil, da so severnokorejski vojaki že nameščeni v ruski regiji Kursk, kjer potekajo spopadi med ukrajinsko in rusko vojsko. To po njegovih besedah kaže, da je ruski predsednik Vladimir Putin vse bolj obupan.