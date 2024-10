Generalni sekretar zveze Nato: Prisotnost severnokorejskih sil v Kursku kaže na Putinov obup Demokracija Piše: C. R. Generalni sekretar Nata Mark Rutte je po današnjem sestanku s predstavniki Južne Koreje na sedežu zavezništva v Bruslju potrdil, da so severnokorejski vojaki že nameščeni v ruski regiji Kursk, kjer potekajo spopadi med ukrajinsko in rusko vojsko. To po Ruttejevih besedah kaže, da je ruski predsednik Vladimir Putin vse bolj obupan. “Danes lahko potrdim, da so bile severnokorejske sil

Sorodno