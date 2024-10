Novi prvi mož gibanja Hezbolah postal Naim Kasem #video SiOL.net Vodstvo libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah je danes sporočilo, da so izbrali novega prvega moža – to je postal dosedanji namestnik vodje Naim Kasem. Na položaj so ga imenovali po tem, ko je izraelska vojska septembra ubila dolgoletnega vodjo Hezbolaha Hasana Nasralo, kmalu zatem pa še prvotno predvidenega naslednika Hašema Safidina.

