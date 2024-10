Žičničarji so že v nizkem startu Primorske novice Po lanskih večmilijonskih naložbah v infrastrukturo in nato slabši sezoni so slovenski žičničarji pred novo smučarsko sezono optimistični, potrjuje predsednik Združenja slovenskih žičničarjev Boštjan Paradiž. Zaradi višjih stroškov bodo smučarske vozovnice v povprečju dražje za do pet odstotkov. Žičničarje vendarle nekoliko skrbi cena elektrike.

