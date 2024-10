Evropska skladišča plina se bodo do marca izpraznila na 45 % Energetika.NET Evropska skladišča plina so trenutno 95-% polna, do konca marca pa se bodo po napovedi Icisa glede na trenutne vremenske napovedi, in če ne bo večjih izpadov ali geopolitičnih motenj, izpraznila na 45 %.

