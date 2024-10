Slovenija in Italija krepita dobre odnose in sodelovanje na več področjih, sta danes po zasedanju koordinacijskega odbora ministrov obeh držav na Brdu pri Kranju poudarila zunanja ministra Tanja Fajon in Antonio Tajani. Med drugim je bilo govora o migracijah, narodnih manjšinah ter energetskem in gospodarskem sodelovanju, tudi o jedrski energiji.