Fajon in Tajani podpisala izvedbeni program sodelovanja med letoma 2024 in 2029 RTV Slovenija Slovenija in Italija krepita dobre odnose in sodelovanje na več področjih, sta po zasedanju koordinacijskega odbora ministrov obeh držav na Brdu pri Kranju poudarila zunanja ministra Tanja Fajon in Antonio Tajani.

