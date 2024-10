Osupljiva atmosfera River Platu ni pomagala do finala 24ur.com Brazilski Atletico Mineiro je prvi finalist najbolj prestižnega južnoameriškega nogometnega tekmovanja pokala Libertadores. Varovanci Gabriela Milita so se na povratni polfinalni tekmi razšli brez zmagovalca proti River Platu (0:0), a v skupnem seštevku zanesljivo napredovali proti argentinskemu velikanu, katerega navijači so jim pripravili peklenski sprejem.

