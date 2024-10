Brazilski finale v pokalu Libertadores Sportal Nogometaši Botafoga so drugi finalisti najbolj prestižnega južnoameriškega nogometnega tekmovanja pokala Libertadores. Na povratni tekmi polfinala so sicer s 1:3 izgubili z urugvajskim Penarolom, a so skupno slavili s 6:3.

