Včeraj ob 13.51 je bila policija obveščena o drzni tatvini v Izoli. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da se je na ulici Oktobrske revolucije do mimoidoče ženske s skuterjem pripeljal neznani moški ter ji iz roke iztrgal in ukradel denarnico, v kateri je imela dokumente, bančne kartice in 55 evrov. Nato je s skuterjem pobegnil proti Bazoviški ulici. Policisti zadevo obravnavaj ...