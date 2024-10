Magdeburg povozil Zagrebčane, ki so prikovani na dno lestvice 24ur.com V obračunu sedmega kroga skupinskega dela rokometne Lige prvakov sta si nasproti stala nemški Magdeburg in hrvaški serijski prvak Zagreb. Nemci so povsem nadigrali Hrvate (36:24), kljub temu pa se tekmeca še napreh nahajata na dnu razpredelnice v skupini B. Ob porazu Zagreba je tri gole prispeval Aleks Kavčič.

Sorodno Omenjeni Hrvaška

Madžarska

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Zoran Janković

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar