Tako je to v Zagrebu: poraz z Magdeburgom in trener je bivši Ekipa Rokometaši Pick Szegeda, kjer igra slovenski reprezentant Borut Mačkovšek, so v sedmem krogu lige prvakov doma z 28:27 premagali Kielce. Danski Aalborg Aleksa Vlaha je na gostovanju s 24:25 klonil proti Kolstadu, Aleks Kavčič pa je z Zagrebom na gostovanju pri Magdeburgu izgubil s 24:36. In ostal brez trenerja.



