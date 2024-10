Tomaž Kavčič s kaviarjem iz ajvarja postregel Marino Abramović Avto.info 31. 10. 2024 - V Cukrarni bo konec novembra prihodnje leto pričela gostovati razstava Marine Abramović ART VITAL, kjer gre za skupno delo in življenje priznanega umetniškega tandema Ulaya in Marine Abramović. Slavna umetnica je zato nedavno tudi obiskala naš prostor za produkcijo in prezentacijo sodobne umetnosti. Njej v čast so v Cukrarni pripravili posebno večerjo za 40 oseb - pod taktirko vr...

