Marina Abramović navdušena nad ocvirki in “kajvarjem” Tomaža Kavčiča Primorske novice V minulih dneh se je svetovno znana umetnica Marina Abramović poleg Pirana mudila tudi v ljubljanski Cukrarni, kjer konec novembra prihodnje leto pripravljajo veliko razstavo Art Vital, v kateri bo predstavljeno delo in življenje priznanega umetniškega tandema Ulayja in Marine Abramović. Ob njenem obisku so v Cukrarni pod kulinarično taktirko Tomaža Kavčiča pripravili posebno večerjo.

