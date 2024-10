“Če ne bi bilo Trubarja, naš pametni telefon danes ne bi govoril slovensko. Če ne bi bilo Dalmatina, Bohoriča, velikih slovenskih in svetovnih reformatorjev, inovatorjev, mislecev, naš telefon sploh ne bi bil pameten” PORTAL PLUS Na državni proslavi ob Dnevu reformacije je čisto malo manjkalo, da bi slavnostni govorec, podpredsednik vlade, minister za Slovence po svetu in v zamejstvu, vladni predstavnik za medije, podpredsednik in generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Arčon, za razvoj pametenih telefonov razglasil svojega predsednika Roberta Goloba. (Vir: Vlada RS)

