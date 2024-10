Nataša Pirc Musar RTV Slovenija Reformacija je bila začetek dolgega procesa, ki nas je kot narod oblikoval v to, kar smo danes - odprta, učeča, samozavestna in raznolika družba. Naj nas duh reformacije tudi danes vodi pri naših odločitvah in prizadevanjih za boljšo prihodnost.

