Besede ranjenega policista: Prišel je na postajo in vzklikal v arabščini 24ur.com V zvezi z nedavnim napadom na policijski postaji v Bosanski Krupi na severozahodu BiH, ko je najstnik do smrti zabodel policista, še enega pa ranil, na dan prihajajo nove podrobnosti. Po pričevanju ranjenega policista je pred napadom vzklikal v arabščini, v povezavi z napadom pa so pridržali tudi zaposlenega na policijski postaji.

