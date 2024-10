Napadalec na policijski postaji v BiH napad pospremil z vzklikom v arabščini – groženj s terorizmom v tej državi vse več Demokracija Piše: C. R. V zvezi z nedavnim napadom na policijski postaji v Bosanski Krupi na severozahodu BiH, ko je najstnik do smrti zabodel policista, še enega pa ranil, na dan prihajajo nove podrobnosti. Po pričevanju ranjenega policista je pred napadom vzkliknil “Alah je največji”, v povezavi z napadom pa so pridržali tudi zaposlenega na policijski postaji. Policist, ki je bil ranjen, je za današnjo

