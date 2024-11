Umrl steber stranke SDS skozi težka desetletja Lokalec.si Poslovil se je dr. Anton Jeglič, gornik, izumitelj in profesor, je včeraj po navajanju Žurnala sporočil predsednik stranke SDS Janez Janša. Na twitterju je Janez Janša zapisal: “Slovenski gornik, domoljub, nemiren raziskovalni duh, izumitelj in profesor. Ustanovitelj SGK Skala. Vztrajnik, bojevnik luči in iskalec resnice. Steber stranke SDS skozi težka desetletja. Prijatelj, ki smo ga imeli neizme ...

