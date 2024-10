Pogrešali ga bomo: umrl je dr. Anton Jeglič Demokracija Piše: Moja Dolenjska, C. R. “Poslovil se je dr. Anton Jeglič. Slovenski gornik, domoljub, nemiren raziskovalni duh, izumitelj in profesor. Ustanovitelj Slovenskega gorniškega kluba (SGK) Skala. Vztrajnik, bojevnik luči in iskalec resnice. Steber Slovenske demokratske stranke skozi težka desetletja.” Tako je na družbenih omrežjih zapisal Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske strank

Sorodno