V akciji Manj svečk za manj grobov zbrali 76.000 evrov Primorske novice V letošnji ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov so doslej zbrali 76.158 evrov, ki jih bodo namenili ranljivim posameznikom in podpori zdravstvenim projektom, so sporočili organizatorji iz Fundacije Svečka. Denar so zbirali na stojnicah po državi in z donacijami prek sporočil SMS, ki jih je mogoče poslati še do 15. novembra.

