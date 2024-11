V akciji Manj svečk za manj grobov zbrali 76.000 evrov, namenili jih bodo zdravstvenim projektom RTV Slovenija V letošnji ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov so doslej zbrali 76. 158 evrov, ki jih bodo namenili ranljivim posameznikom in podpori zdravstvenim projektom, so sporočili organizatorji iz Fundacije Svečka.

