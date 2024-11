Iran spet grozi! Demokracija Piše: C. R. Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je danes Izraelu in ZDA zagrozil z uničujočim odgovorom na izraelski napad na iranske vojaške objekte prejšnji teden, poročajo tuje tiskovne agencije. “Sovražniki, tako sionistični režim kot ZDA, bodo zagotovo prejeli uničujoč odgovor za to, kar počnejo Iranu, iranskemu ljudstvu in osi odpora,” je na srečanju s študenti na predvečer 45.

Sorodno











































Omenjeni Iran

Izrael

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Robert Golob

Janez Janša