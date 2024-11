"Sovražniki, tako sionistični režim kot ZDA, bodo zagotovo prejeli uničujoč odgovor za to, kar počnejo Iranu, iranskemu ljudstvu in osi odpora," je dejal iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej. Iran tako stopnjuje grožnje z odgovorom na izraelski napad iz prejšnjega tedna. Medtem je gibanje Hezbolah nad cilje v Izraelu izstrelilo več raket in v kraju Tira poškodovalo 11 ljudi. ...